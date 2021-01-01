  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شاب في حادث سير بضواحي القدس

السبت 02 يناير 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب في حادث سير بضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

 لقي شاب من بيت لحم مصرعه في حادث سير في بلدة حزما شرقي القدس المحتلة.

وذكر بيان صادر عن الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه جراء الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق وبدأت الشرطة بإجراءات البحث والتحري في حادث سير.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول جثة شاب إلى مشفى بيت جالا الحكومي، على الفور تحركت شرطة بيت لحم الى المشفى، وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي للكشف على الجثة تبين بأنه تعرض لحادث سير أثناء تواجده داخل بلدة حزما بضواحي القدس مما تسبب في وفاته.

وأضاف ارزيقات انه تم التحفظ على السائق تمهيدا لاحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#وفاة شاب #حادث سير

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 409 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

خرق وعده وحطم “دفيئة الجيش”.. هآرتس تتساءل: هل بقي لـ”الطيب” غانتس شيء يفعله؟

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

اعلان سما رسائل