مصرع شاب في حادث سير بضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

لقي شاب من بيت لحم مصرعه في حادث سير في بلدة حزما شرقي القدس المحتلة.

وذكر بيان صادر عن الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه جراء الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق وبدأت الشرطة بإجراءات البحث والتحري في حادث سير.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول جثة شاب إلى مشفى بيت جالا الحكومي، على الفور تحركت شرطة بيت لحم الى المشفى، وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي للكشف على الجثة تبين بأنه تعرض لحادث سير أثناء تواجده داخل بلدة حزما بضواحي القدس مما تسبب في وفاته.

وأضاف ارزيقات انه تم التحفظ على السائق تمهيدا لاحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.