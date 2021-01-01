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غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

السبت 02 يناير 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس



غزة / سما /

قالت الشرطة بغزة، إنها أوقفت مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين من إحدى العائلات في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت في تصريح صحفي، أن ذلك جاء بعد قيام المواطنين الأربعة، بإعاقة عمل عناصر الشرطة أثناء القيام بواجبهم في متابعة الالتزام بالإغلاق الكلي للحد من انتشار فيروس (كورونا)، واعتداء المذكورين على عناصر الشرطة وإلقاء الحجارة.

وتابعت الشرطة، بأنه تم فتح تحقيق في الحادث، تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في تنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا، ولن تتهاون في اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف تلك الإجراءات، أو يحاول إعاقة عمل الأجهزة المختصة.
 

#غزة #الشرطة الفلسطينية #اعتقال #خانيونس #قطاع غزة #حظر التجوال

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