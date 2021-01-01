فيديو يكشف حقيقة وفاة الشاب خالد بحادث سير في دبي (شاهد)

أبو ظبي / سما

كشفت مصادر فنية، يوم السبت 2 يناير 2021، حقيقة التقارير التي تتحدث عن وفاة الشاب خالد المطرب الجزائري المعروف عن عمر ناهز 60 سنة في إحدى المستشفيات الإماراتية.

وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية بعد أن تداولت صفحات خبر وفاة الشاب خالد؛ جراء حادث سير مؤلم تعرض له قبل قليل أثناء وجوده في مدينة دبي بالإمارات.

وأكدت المصادر الفنية الموثوقة عدم صحة كل ما يشاع بشأن وفاة الشاب خالد أو تعرضه لحادث مروري، واصفة كل ما تم تناقله بأنها شائعات ليست صحيحة وغير معلومة الهدف.

وتابعت وكالة سما المنصات الاجتماعية الخاصة بالفنان الجزائري، إذ نشر الشاب خالد قبل ساعات قليلة صورة له أثناء تجوله في أحد الأماكن الجميلة بمدينة دبي مع أصدقائه.

انستغرام الشاب خالد:





يُذكر أن الشاب خالد الجزائري يحظى بشعبية كبيرة ليس في بلاده فقط، إنما بجميع الدول العربية وأنحاء العالم، إذ نجح في الوصول إلى كل مستمع من خلال صوته وأغانيه المميزة.

ويملك الشاب خالد حنجرة نادرة في الوطن العربي والعالم برز فيها منذ سبعينات القرن الماضي، علما أنه من مواليد مدينة وهران ويبلغ من العمر حاليا 60 عاما، ويلقب بـ(ملك الراي).

تجدر الإشارة إلى أن خبر وفاة الشاب خالد "غير الصحيح" الذي أحدث ضجة هائلة بمواقع التواصل ليس الوحيد الذي يستهدف الأسرة الفنية إنما سبقه العديد من الشائعات بحق فنانين.