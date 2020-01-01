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الأمن الوطني يسلم مكرمة رئاسية للطفل أحمد دوابشة

السبت 02 يناير 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الوطني يسلم مكرمة رئاسية للطفل أحمد دوابشة



نابلس / سما /

 سلّم جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، في نادي الفروسية بنابلس، مكرمة رئاسية من سيادة الرئيس محمود عباس، للطفل أحمد دوابشة، الناجي الوحيد من محرقة دوما التي ارتكبها المستوطنون.

وسلمت المكرمة، وهي عبارة عن حصان، العميد رنا خولي مديرة العلاقات العامة والإعلام والنوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني، وذلك بتوجيهات من قائد قوات الأمن الوطني، اللواء نضال أبو دخان، وبحضور مسؤول نادي الفروسية، العميد محمود جبارة، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، وضباط وضباط صف قوات الأمن الوطني.

يشار الى أن الطفل دوابشة، هو الناجي الوحيد من هجوم للمستوطنين بمواد حارقة تعرض له منزله في بلدة دوما، جنوبي نابلس، أسفر عن إصابته بحروق بالغة، واستشهاد شقيقه الرضيع علي (18 شهرا)، ووالديه سعد، وريهام، في يوليو/تموز 2015.

#جهاز الأمن الوطني #نابلس

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