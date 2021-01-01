  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النضال" ترحب برد حماس الايجابي وتدعو الرئيس لاصدار المراسيم للانتخابات

السبت 02 يناير 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النضال" ترحب برد حماس الايجابي وتدعو الرئيس لاصدار المراسيم للانتخابات



رام الله / سما /

رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالرد الايجابي الذي جاء من حركة حماس، للرئيس محمود عباس اليوم السبت.

وقال الناطق الرسمي للجبهة عوني ابو غوش: انه ان الاوان لبناء شراكة وطنية وإنهاء الانقسام، والمدخل لذلك انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني في ظل المتغييرات الاقليمية والدولية ،والتفرغ نحو مواجهة تحديات المرحلة.

ودعا ابو غوش الرئيس محمود عباس الاسراع في اصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات، مجددا تأكيد الحرص على المسار الديمقراطي باعتباره المدخل الرئيس لانهاء الانقسام والمصالحة الوطنية.

وأكد، أن تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية نقطة الارتكاز لتعزيز الصمود الوطني الفلسطيني وبناء الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

كما ثمن ابو غوش جهود جمهورية مصر في ملف المصالحة الوطنية والتي كانت وما زالت تدعم هذا الملف.

#جبهة النضال الشعبي #حماس #حركة فتح #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

خبير عسكري يرصد أبرز التهديدات الأمنية والعسكرية للجيش الاسرائيلي مستقبلا

الأخبار الرئيسية

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

حركة فتح توجه رسالة إلى سهى عرفات بشأن تصريحاتها الاخيرة

الحرس الثوري الايراني : المقاومة في غزة ولبنان تمتلك تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

اعلان سما رسائل