"النضال" ترحب برد حماس الايجابي وتدعو الرئيس لاصدار المراسيم للانتخابات

رام الله / سما /

رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالرد الايجابي الذي جاء من حركة حماس، للرئيس محمود عباس اليوم السبت.

وقال الناطق الرسمي للجبهة عوني ابو غوش: انه ان الاوان لبناء شراكة وطنية وإنهاء الانقسام، والمدخل لذلك انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني في ظل المتغييرات الاقليمية والدولية ،والتفرغ نحو مواجهة تحديات المرحلة.

ودعا ابو غوش الرئيس محمود عباس الاسراع في اصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات، مجددا تأكيد الحرص على المسار الديمقراطي باعتباره المدخل الرئيس لانهاء الانقسام والمصالحة الوطنية.

وأكد، أن تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية نقطة الارتكاز لتعزيز الصمود الوطني الفلسطيني وبناء الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

كما ثمن ابو غوش جهود جمهورية مصر في ملف المصالحة الوطنية والتي كانت وما زالت تدعم هذا الملف.