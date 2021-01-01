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اعتقال 8 متظاهرين حاولوا إغلاق مقر إقامة نتنياهو بالقدس

السبت 02 يناير 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 8 متظاهرين حاولوا إغلاق مقر إقامة نتنياهو بالقدس



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص في مدينة القدس، السبت، كانوا ضمن متظاهرين حاولوا إغلاق المدخل الخلفي لمقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن عشرات المحتجين نظموا مظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بمدينة القدس للمطالبة باستقالته.

وأشارت إلى أنه فور محاولة بعض المتظاهرين إغلاق المدخل الخلفي للمقر، تدخلت قوات الشرطة؛ لتندلع اشتباكات انتهت باعتقال 8 محتجين.

وفي الجليل السفلي، اصيبت امرأة عندما ألقى متظاهرون مؤيدون لنتنياهو الحجارة على متظاهرين معارضين لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

وللأسبوع الثاني يحاول المتظاهرون ضد نتنياهو إغلاق أحد المداخل المؤدية إلى مقر إقامته.

وتخرج تظاهرات مطالبة باستقالة نتنياهو، للأسبوع الـ28، على خلفية تهم "الفساد" التي يواجهها، واحتجاجا على "سوء إدارة" حكومته لأزمة كورونا.

وستجرى انتخابات برلمانية جديدة بإسرائيل في 23 مارس/ آذار المقبل، إثر حلّ الكنيست (البرلمان) الأسبوع الماضي، بعد فشل الائتلاف الحكومي بإقرار الميزانية بسبب خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

#اسرائيل #المظاهرات ضد نتنياهو #بنيامين نتنياهو #الليكود #اعتقالات #الشرطة الاسرائيلية

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