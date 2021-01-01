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فتح: موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي خطوة إيجابية

السبت 02 يناير 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي خطوة إيجابية



رام الله / سما /

علّقت حركة "فتح" مساء يوم السبت، على موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، إنّ "موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي خطوة إيجابية في طريق إنهاء الانقسام".

وأكّد الجاغوب في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك):  أنّ الانتخابات هي مدخل مهم للخروج من الحالة الرّاهنة بكل ما تسبّبه من ضرر للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تلقى اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

ودعا الرئيس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

#حركة فتح #حماس #الانتخابات الفلسطينية #الرئيس عباس #اسماعيل هنية

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