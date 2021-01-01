التميمي: جرائم الاحتلال تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية

رام الله / سما /

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم السبت، على أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية، بإراقتها للدم الفلسطيني متى سنحت له الفرصة.

وأشار التميمي في بيان له، إلى أنّ آخر هذه الجرائم، تمثّلت بإطلاق النار على الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عامًا) قرب مسافر يطا جنوب الخليل، والتي أدّت إلى إصابته بشلل رباعي.

وقال: "إنّ حكومة الاحتلال قد أطلقت أيضًا العنان لقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا وخرابًا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طرقات الأرض المحتلة بحراسة وحماية من جيشها وشرطتها".

وشدّد على عربدة المستوطنين "خطوة منظمة ومخطط لها"، جاءت بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، خاصة في القدس المحتلة، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض بدعم من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب راعية الاحتلال.

وطالب التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري حول ممارسات الاحتلال الاجرامية في الأراضي الفلسطينة المحتلة.

ودعا المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الخروج عن صمتها والعمل، وتنفيذ ما تتبناه من قوانين ومواثيق وما وقّعت عليه دول العالم كافة من اتفاقيات تجرم الاحتلال وترفضه في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.