  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التميمي: جرائم الاحتلال تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية

السبت 02 يناير 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي: جرائم الاحتلال تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية



رام الله / سما /

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم السبت، على أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية، بإراقتها للدم الفلسطيني متى سنحت له الفرصة.

وأشار التميمي في بيان له، إلى أنّ آخر هذه الجرائم، تمثّلت بإطلاق النار على الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عامًا) قرب مسافر يطا جنوب الخليل، والتي أدّت إلى إصابته بشلل رباعي.

وقال: "إنّ حكومة الاحتلال قد أطلقت أيضًا العنان لقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا وخرابًا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طرقات الأرض المحتلة بحراسة وحماية من جيشها وشرطتها".

وشدّد على عربدة المستوطنين "خطوة منظمة ومخطط لها"، جاءت بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، خاصة في القدس المحتلة، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض بدعم من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب راعية الاحتلال.

وطالب التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري حول ممارسات الاحتلال الاجرامية في الأراضي الفلسطينة المحتلة. 

ودعا المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الخروج عن صمتها والعمل، وتنفيذ ما تتبناه من قوانين ومواثيق وما وقّعت عليه دول العالم كافة من اتفاقيات تجرم الاحتلال وترفضه في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

#منظمة التحرير #احمد التميمي #جرائم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

خبير عسكري يرصد أبرز التهديدات الأمنية والعسكرية للجيش الاسرائيلي مستقبلا

الأخبار الرئيسية

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

حركة فتح توجه رسالة إلى سهى عرفات بشأن تصريحاتها الاخيرة

الحرس الثوري الايراني : المقاومة في غزة ولبنان تمتلك تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

اعلان سما رسائل