  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء

السبت 02 يناير 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء



بيروت/سما/

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، إن "قتلة قائد فيلق القدس قاسم سليماني أغبياء"، مؤكدا أن "الرد على اغتياله آت لا محالة".


وأضاف قاووق خلال فعالية أقامها الحزب في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، في حديقة إيران في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، أن "من يعرف إيران وإباءها، لا يسأل إن كان سيكون هناك رد أو لا. واهم من لا يوقن بحتمية الرد، من لا يوقن بالرد لا يعرف إيران، ولا يعرف عزم رفاق درب وأبناء الحاج قاسم وبأسهم وشجاعتهم".

واعتبر قاووق أن "قتلة سليماني أغبياء، لأنهم لا زالوا يسألون هل سيكون هناك رد على عملية الاغتيال؟ بينما يجب أن يسألوا  متى وكيف سيكون الرد؟".

وقال المسؤول متوجها للقتلة، "إذا كان عماد مغنية ترك لكم عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين المجهزين، فإن قاسم سليماني ترك لكم جيشا مليونيا من المقاومين المدربين المجهزين المشتاقين للشهادة".

وكشف قاووق أن سليماني كان "يحب أن يأتي إلى جنوب لبنان حيث يجتمع في بلدة مارون الراس مع قادة حزب الله، وكان يجول على الحدود من الناقورة إلى كفرشوبا وشبعا، ليؤسس للنصر المقبل، كما أسس لنصر تموز العام 2006"، وفق تعبيره.

#حزب الله #قاسم سليماني

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

خبير عسكري يرصد أبرز التهديدات الأمنية والعسكرية للجيش الاسرائيلي مستقبلا

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الحرس الثوري الايراني : المقاومة في غزة ولبنان تمتلك تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

عباس

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

وزيرة الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع

اعلان سما رسائل