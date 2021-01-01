داخلية غزة:الخطر مستمر والتزام المواطنين بإغلاق الجمعة والسبت حقق نتائج إيجابية

غزة /سما/

أكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية إياد البزم، أن التزام المواطنين بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع على التوالي حقق نتائج إيجابية في الحد من انتشار الفيروس.

ولفت البزم خلال مقابلة على قناة الأقصى، مساء اليوم السبت، إلى أن الإجراءات الوقائية المفروضة منذ قرابة شهر أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية بشكل أكبر، خاصة في هذه الأسابيع الأكثر خطورة التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وأضاف: "مستمرون في هذه الإجراءات على الأقل في هذه المرحلة".

وأوضح هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، و"حال وجود ضرورة للتشديد أو التخفيف يتم ذلك وفقاً لتقييم الحالة".

وأكد البزم أن مرحلة الخطر لا زالت مستمرة حاليًا؛ الأمر الذي يتطلب استمرار التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة الإجراءات الشخصية.

وشدّد على ضرورة تظافر كل الجهود، "فالإجراءات الحكومية وحدها لن تحقق كل الجدوى إذا لم يكن هناك التزام كامل من المواطنين".