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سفارة فلسطين بالقاهرة تقدم التعازي بوفاة الكاتب المصري وحيد حامد

السبت 02 يناير 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة تقدم التعازي بوفاة الكاتب المصري وحيد حامد



القاهرة /سما/

قدّم وفد من سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الكاتب المصري والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونقل الوفد تعازي الرئيس محمود عباس الحارة إلى أسرة الفقيد، ودعوات الرئيس له بالرحمة  والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان.

ووضع إكليلا من الزهور باسم الرئيس عباس، على ضريح الراحل حامد، بعد مراسم تشييع جثمانه، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكّد على أنّ الفن العربي برحيل حامد فقد قيمة فنية وفكرية ووطنية من خلال مسيرته المهنية الحافلة بكافة أشكال الفنون الإبداعية، مُثمناً مواقفه الوطنية المشرفة في شتى المحافل الفنية والأحداث السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية، والتضامن الدائم مع حقوق شعبنا.

بدوره، عبر نجل الفقيد المخرج مروان حامد وأسرته عن شكرهم للرئيس عباس على هذه اللفتة.

يُذكر أنّ الرئيس عباس قد كرّم الكاتب الكبير وحيد حامد عام 2019 بمنحه النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لإبداعاته وإنجازاته الأدبية والفكرية التي أثرت الساحة الفنية بأعمال ملتزمة تخدم قضايا وطنه وأمتنا العربية وتناصر قضيتنا الفلسطينية

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