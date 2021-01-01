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الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" للتحقيق في إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام

السبت 02 يناير 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" للتحقيق في إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام



القدس المحتلة /سما/

وجَّه الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ صحفي اليوم السبت، دعوته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى فتح تحقيق سريع في عملية إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل، ومحاسبة الجناة.

وأكد الاتحاد في بيانه، على رفضه للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت أمس النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مخالفة بذلك للقانون الدولي.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت بالأمس عن إصابة المواطن أبو عرام برصاصة في رقبته من مسافة الصفر، ما تسبب له بشلل رباعي.

#الاتحاد الاوروبي #سلطات الاحتلال

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