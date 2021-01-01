كيف أصبحت إسرائيل رائدة عالمية في التطعيم ضد كورونا؟

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، إن أكثر من 10% من سكان إسرائيل قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، وهو معدل فاق بكثير بقية دول العالم وعزز الصورة المحلية لرئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو.



وانطلقت حملة التطعيم في إسرائيل في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. وعمل منذ بداية الحملة 20 مركزًا منتشرًا في ارجاء البلاد على حقن اللقاح لتصبح إسرائيل ثاني دولة في العالم بعد البحرين من حيث عدد الذين تلقوا اللقاح نسبة لعدد سكانها، وفقًا للأرقام التي تم جمعها في الغالب من مصادر حكومية إسرائيلية.



وللمقارنة فقط، قالت الصحيفة، تلقى أقل من 1٪ من سكان الولايات المتحدة اللقاح على الرغم من أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وزعت عدد من الجرعات أكثر مما وزعت إسرائيل، غير أن نسبتها أقل نظرًا لعدد السكان في هذه الدول.



يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية للمجتمع الإسرائيلي يحتم على كل فرد من المجتمع أن ينتمي الى صندوق مرضى من صناديق المرضى العمومية الأربعة وذلك وفقًا للقانون. من هنا كان من الاسهل على السلطات المسؤولة تنظيم عملية اللقاح عبر سجلات صناديق المرضى الأربعة.



ويبلغ تعداد سكان إسرائيل نحو تسعة ملايين و200 ألف نسمة، تم لغاية الآن تطعيم أكثر من مليون شخص، وهو ما يفوق الـ 10% التي ذكرتها صحيفة نيويورك تايمز، إذ بلغ معدل عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح يوميا في إسرائيل نحو 115 ألف شخص.



وقال وزير الصحة الإسرائيلي، إدلشتاين، إن إسرائيل تواصلت مع شركات الأدوية مبكرا، وأن هذه الشركات معنية بتزويد إسرائيل بكميات من اللقاح قبل غيرها بسبب سمعة صناديق المرضى فيها من حيث الكفاءة وجمع البيانات الموثوقة.



هذا ولم تنشر إسرائيل العدد الدقيق لجرعات اللقاح التي تلقتها حتى الآن، أو المبلغ الذي دفعته مقابلها، معتبرة هذه الاتفاقات سرية. ولكن إذا تبين أن إسرائيل دفعت أكثر من اللازم مقارنة بالدول الأخرى، فيقول إدلشتاين، إن التكلفة مهما كانت تستحق ذلك لنتمكن من إعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلي ولو أسبوع واحد أبكر مما كان لولا ذلك اللقاح.