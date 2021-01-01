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براعم الخير تطلق مبادرة ضياء الشتاء

السبت 02 يناير 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت حملة براعم الخير، المرحلة الحادية عشرة من عملها، والتي حملت اسم "مبادرة ضياء الشتاء"، والمخصصة لإسناد أطفال فلسطين هذه المرة في مسافر يطا والأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، حيث تشمل الحملة توزيع حزم من المدافئ والأغطية المختلفة للأسر القاطنين في المناطق المهددة تعزيزاً لصمودهم.

وأوضح منسق الحملة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم، أن المرحلة الحادية عشرة تأتي استمراراً لمراحل الحملة العشر السابقة، التي انطلقت في شهر آذار من العام الجاري، والتي تهدف إلى دعم وإسناد الأطفال في كافة محافظات الوطن، بما يتيسر من مساعدات عينية تساهم بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية والنفسية على العائلات التي تأثرت بفعل جائحة كورونا من جهة، وبالأجواء الباردة التي تسود في هذه الفترة والفترات المقبلة وسط استمرار حملات التهجير التي تمارسها قوات الاحتلال.

وجدد صيدم شكره للداعمين من أهل الخير والمؤسسات المختلفة لمساهماتهم المتواصلة في هذه الحملة المستمرة لخدمة أهلنا وشعبنا.

#براعم الخير #الشتاء

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