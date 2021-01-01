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الجبهة الديمقراطية تدعو إلى تكاثف الجهود لمواجهة كورونا

السبت 02 يناير 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الموجة الجديدة من جائحة كورونا تتطلب من الجميع، هيئات وأطر مختلفة، تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية في مواجهة هذه الجائحة.

وقالت في بيان لها ، إن كافة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تشكو من مشكلات على المستويين الصحي والاقتصادي، ومؤسسات بعضها الصحية باتت عاجزة عن استقبال إصابات جديدة.


وأضافت، "إن لم نحم انفسنا، فليس هناك من هو قادر على حمايتنا، خاصة في ظل الازمة المالية المعروفة التي تشهدها الوكالة".


وأكدت أن الوكالة معنية بمواصلة الجهود من أجل تأمين المزيد من الأموال للنداء الطارئ المخصص للاستجابة لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمسة قد وصلت الى مستويات عالية من الخطورة، لم يعد ينفع معها شكوى ومناشدة.


وطالبت بضرورة إيجاد الحلول التي تضمن توفير الحد الادنى من المستلزمات الحياتية والمعيشية، وبما يسمح باعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية شاملة تشمل جميع اللاجئين، ودق جرس إنذار أمام القوى الدولية من التداعيات السلبية لإبقاء الوضع الراهن على حاله.

#الجبهة الديمقراطية #كورونا #فيروس كورونا

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