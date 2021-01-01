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الجبهة الشعبية تنعى القائد الوطني عزمي الخواجا

السبت 02 يناير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الوطني والتاريخي عزمي الخواجا "أبو عصام"، الذي رحل في الأردن، تاركًا خلفه إرثًا نضاليًا كبيرًا عبر مسيرته النضالية الطويلة.


وقالت الجبهة في بيان لها، إن تجربة الخواجا مثلت مدرسة في النضال والعمل المثابر والعطاء المتجدد على مدار ستة عقود، قدم خلالها نموذجاً وطنياً وحدوياً، عرف خلالها معترك السجن والاعتقال، ما أغنى تجربته ونضاله في البعدين الوطني والقومي.


ووجهت الجبهة الشعبية إلى عائلة الخواجا بخالص تعازيها، معاهدة الاستمرار على دربه ودرب الشهداء القادة الذين سبقوه إلى علياء المجد والخلود حتى تحرير فلسطين من نهرها لبحرها وبناء فلسطين الديمقراطية وتحقيق وحدة الأمة العربية ونهضتها.

#الجبهة الشعبية

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