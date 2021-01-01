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وزيرة الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع

السبت 02 يناير 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة وتسجيل 1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، رام الله 4، ضواحي القدس 3، جنين 1، نابلس 2، الخليل 3"، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا (12)، سلفيت (22)، طولكرم (43)، رام الله (102)، ضواحي القدس (17)، بيت لحم (29)، جنين (55)، نابلس (42)، الخليل (25)، قلقيلية (5)، طوباس (8)"، قطاع غزة (704).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

وتابعت: توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "أريحا (12)، سلفيت (42)، طولكرم (72)، رام الله (182)، بيت لحم (166)، جنين (82)، نابلس (197)، الخليل (149)، طوباس (15)"، قطاع غزة (560).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #الصحة #مي الكيلة #غزة #رام الله #فلسطين

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