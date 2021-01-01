الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

رام الله / سما /

أعلنت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم السبت 2 يناير 2021 ، بأن الرئيس محمود عباس ، تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنية، نقلها لسيادته الأخ جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح .

وأضاف البيان ، بعد الاطلاع على الرسالة ، أعطى الرئيس توجيهاته للأخ جبريل الرجوب، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

وقد قرر الرئيس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

ووجه الرئيس عباس ، شكره للشقيقة مصر التي ترعى ملف المصالحة، والشكر موصول للدول الشقيقة والصديقة، قطر وتركيا وروسيا والأردن التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور.