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مستوطنون يعتدون على مزارعين ويمنعونهم من حراثة أراضيهم في مسافر يطا

السبت 02 يناير 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مزارعين ويمنعونهم من حراثة أراضيهم في مسافر يطا



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنو "متسبي يائير" و"بيت يتير" و"أولاد يعقوب داليا" الجاثمات على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا جنوب الخليل، اليوم السبت، على المزارعين في مسافر يطا تحت حماية جيش الاحتلال.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن عددا من هؤلاء المستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة النواجعة قرب قرية ام لخوص، محاولين منعهم من حراثة أراضيهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.

 وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لعربدة المستوطنين التي تتواصل بحماية قوات الاحتلال.

يذكر ان المستوطنين يعتدون بشكل متواصل على أصحاب هذه الأراضي، ويقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويسرقونها، في محاولة لتهجيرهم بغية توسيع المستوطنات المذكورة.

#مستوطنون #المزارعين #مسافر يطا #الخليل

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