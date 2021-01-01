سلطة الأراضي بغزة تُخصص 55 دونماً لتوسعة معبر رفح لخدمة المواطنين

غزة / سما /

أفادت أمل شمالي، مدير العلاقات العامة والإعلام بسلطة الأراضي بقطاع غزة، بأنه تم تخصيص 55 دونماص لصالح توسعة معبر رفح لتقديم خدماته بشكل أفضل للمواطنين.



وفي سياق منفصل ، ذكرت شمالي في تصريحات إذاعية، أن أراضي المندوب والمحلول هي مسميات من المواطنين، لافتة إلى أن سلطة الاراضي لا تعترف بها، حيث انها أراضي مسجلة بأنها حكومية، ويوجد لجنة حكومية مختصة تقوم بدراسة كافة السيناريوهات والأشكال لمعالجة تلك الأراضي.



وقالت: "فتحنا الباب لتسجيل وحصر هذه أراضي المندوب والمحلول، ومن يدعي ملكيته بهذه الأراضي عليه تقديم الأوراق التي تثبت ذلك".