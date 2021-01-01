(مرفق الرابط) التسجيل للمشاريع الصغيرة للشباب والأسر المتعففة

غزة/سما/

أعلن مركز المشروع الخيري الشبابي في غزة، اليوم السبت 2 يناير 2021، فتح طلبات للتسجيل بنظام القرض الحسن للشباب، والأسر المستورة التي لا يوجد لديها مصدر دخل.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه سيتم استقبال فقط 300 طلب صحيح، ثم سيتم إغلاق الرابط، على أن يتم فتح رابط جديد بعد عدة شهور، عند الانتهاء من البحث وتنفيذ المشاريع الموافق عليها حسب معايير المركز.

وفيما يلي نص بيان الإعلان كما نشره المركز:

بسم الله وعلى بركة الله.

هذا 《رابط التسجيل للمشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن للشباب والأسر المستورة التي لا يوجد لديها مصدر دخل》

سنستقبل فقط 300 طلب صحيح ثم نغلق الرابط على ان يتم فتح رابط جديد بعد كم شهر عند الانتهاء من البحث وتنفيذ المشاريع الموافق عليها حسب معايير المركز.

ملاحظات هامة :

١. الطلب الصحيح هو الطلب المرفق فيه ورقة الكفيل البنكي(التحليل المالي) والموضحة في المنشورات السابقة على ان تكون مختومة من البنك ومكتوب عليها لا مانع من الكفالة وموقعة من موظف البنك..أما باقي الطلبات تعتبر لاغية ولا يحق للمتقدم المراجعة عليها.

٢. بعد البحث اذا تبين وجود اي معلومة خاطئة في الرابط سيعتبر الطلب لاغي.

٣. تسجيلك للطلب الصحيح عبر الرابط لا يعني أنه تم الموافقة عليه وانما هناك عدة مراحل اخرى كالمعايير والبحث هي من ستحدد الموافقة من عدمها.

نتمنى التوفيق للجميع وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونسأله تعالى ان يكون عام 2021 عام خير وبركة.

للتسجيل اضغط هنا