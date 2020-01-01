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التميمي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم الاحتلال

السبت 02 يناير 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية حول ممارسات الاحتلال الاجرامية في الأرض المحتلة والتي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية، باستسهال عمليات القتل وإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف إراقة الدم الفلسطيني متى سنحت الفرصة.

واضاف التميمي في بيان له اليوم السبت " ان اخر هذه الجرائم إطلاق النار على الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عاما) قرب مسافر يطا جنوب الخليل والتي أدت الى اصابته بشلل رباعي.

ولفت التميمي الى أن "حكومة الاحتلال أيضا  قد أطلقت العنان لقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طرقات الأرض المحتلة بحراسة وحماية من جيشها وشرطتها".

معتبرا ذلك "خطوة منظمة ومخطط لها بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، خاصة في القدس المحتلة، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض بدعم من إدارة ترامب راعية الاحتلال".

وتوجه التميمي الى المجتمع الدولي "كل ذلك يمارس علنا وجهارا ولا يحتاج لأدلة واثباتات أخرى، فرئيس حكومة الاحتلال ووزراء يعلنون دوما دعمهم ومساندتهم للاستيطان وعن الخطط الهادفة لضم الأراضي المحتلة عام 67 واعتبار الفلسطينيين طارئين عليها. الامر الذي يتطلب خروج المؤسسات والهيئات الدولية عن صمتها والعمل فورا على تنفيذ ما تتبناه من قوانين ومواثيق وما وقعت عليه دول العالم كافة من اتفاقيات تجرم الاحتلال وترفضه في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

#احمد التميمي #الاحتلال #جرائم الاحتلال

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