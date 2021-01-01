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الخارجية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال اعمال إلى اسطنبول

السبت 02 يناير 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال اعمال إلى اسطنبول



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر الى اسطنبول، وذلك في 1/1/2021 عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية جميع من سجلوا لديها سابقا وابلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لديها عبر المنصة الاخيرة المذكورة اعلاه المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي.

ودعت المواطنين الراغبين بالسفر إلى ضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على أن تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة وقت اخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت اخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

ونوهت إلى أن على جميع من يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص كورونا والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول اعلاه.

وطالبت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص كورونا http://www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #اسطنبول #السفر #سفر الطلبة #رجال اعمال

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