تقرير: 2020 كان الأصعب في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين

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أجمل تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، حصيلة ما جرى في الأرض الفلسطينية في العام 2020، بأنه كان الأصعب على الفلسطينيين في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (26/12/2020-1/1/2021) بهذا الخصوص، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، في عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، حيث صادقت في السنوات الثلاث الأولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي فاقت 3600 وحدة سكنية، بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات.

ولم يكن العام 2020 هو الأسوأ على الفلسطينيين من الناحية السياسية فقط بعد هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، وإنما من الناحية الديمغرافية كذلك. فسلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نحو مليون مستوطن، ورفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الماضي، لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما.

وبدأت بسن القوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية وصادقت من خلال سلطات الاحتلال على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية، هذا في الوقت الذي قدمت فيه بلدية الاحتلال في القدس مخططا شاملا يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت" وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا، الى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم، ومحاولة إقامة العديد من البؤر الاستيطانية التي تم إحباطها، وهدم أكثر من 1700 بيت ومنشأة فلسطينية في الوقت ذاته.

وعلى الرغم من الأزمة السياسية، التي تعصف بدولة الاحتلال بحل الكنيست، والتوجه الى انتخابات رابعة خلال عام واحد، فإن مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لا تتوقف. فقد أعلن أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة تمرير مخططات توسع وبناء استيطاني بالضفة، منذ انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة حيث يجد زعيم الليكود نفسه في معركة الانتخابات في سباق مع الزمن لتمرير المخططات الاستيطانية بتواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي التماسا قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها "أراضي دولة"، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة "كوخاف يعقوب" وتقع في منطقة بلدة كفر عقب.

وسبق ذلك بأيام أن نشرت "مديرية أراضي إسرائيل"، مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية استيطانية بالقرب من بيت صفافا.

ولم يكن الأسبوع الأخير من العام 2020 احسن حالا من بقية الاسابيع والأشهر المنصرمة من حيث التوسع الاستيطاني واستمرار التهويد وتزايد اعتداءات قطعان المستوطنين، حيث تصر حكومة الاحتلال على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترمب للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، وتثبيت وقائع على الأرض قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

وقد دعا السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إلى تعزيز البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، ردا على مقتل مستوطنة إسرائيلية قرب جنين منذ أكثر من أسبوع، حيث زار السفير الأميركي عائلة المستوطنة استير هورغان في مستوطنة "تال منشيه" المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب جنين، وذلك برفقة رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، واعتبر فريدمان بأن الرد الصحيح والوحيد هو "البقاء هنا وتوسيع البناء".

في الوقت ذاته، أعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي "تساحي هنغبي" تشكيل طاقم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "C" من الضفة الغربية المحتلة. ولهذا الغرض تعتزم الوزارة إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في مناطق "ج" في الضفّة الغربيّة، تشمل منح طائرات مسيّرة للمستوطنين.

ونشرت الوزارة الإسرائيلية معايير تحويل الأموال لمجالس استيطانيّة لإقامة هذه الأقسام، بحيث تكون هذه المجالس قادرة على الطلب من الوزارة تمويل رواتب للجولات التفتيشيّة الميدانيّة، وشراء سيارات، وطائرات مسيّرة، ووسائل حراسة إلكترونيّة، وتصوير الجوي، بالإضافة إلى بناء الجدران.

وكانت الوزارة قد خصصت 20 مليون شيقل للتقصّي عن البناء الفلسطيني في مناطق "ج". وتجدر الاشارة بأن الاحتلال يحظر البناء الفلسطيني في هذه المناطق التي تخضع لسيطرته، ويسكنها قرابة 20 ألف فلسطيني، ولم تمنح في السنوات الأخيرة إلا موافقات فرديّة، مع استمرار هدم ما يعتبره الاحتلال "بناء فلسطيني غير شرعي".

وفي القدس، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية موشيه ليئون على مخطط متنزه "ناحال زمري الطبيعي" الاستيطاني على أراضي بيت حنينا، وحزما، وأجزاء من أراضي جبع شمال القدس بالقرب من مستوطنتي "بسغات زئيف ونيفي يعقوب".

وكانت دائرة التخطيط العمراني في البلدية قد أعدت وثيقة سياسة الهيكل التنظيمي الأخضر للمستوطنات الشمالية من المدينة. ووفق المخطط سيتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المستولي عيلها لهذا المشروع - مساحات مفتوحة والتواصل بينها من خلال المشي وراكبي الدراجات مثل حدائق الأشباح الحضرية. وقالت بلدية الاحتلال انه سيتم بناء حديقة "الأسبستوس" حوض نهر قدرون في شرق المدينة بحيث تمتد المساحة في المرحلة المقبلة الى منطقة الغور وعين الفوار.

وادعت بلدية الاحتلال انه حتى ما قبل عامين، كانت منطقة "ناحال الزمري" شمال القدس موقعا طبيعيا بريا لكنها مهملة، وأصبح موقعًا للقرصنة لإلقاء النفايات، وتلويث الموقع الطبيعي بالقرب من "بسغات زئيف ونيفي يعقوب"، وأكدت انه بعد توجه المستوطنين في المستوطنتين قررت بلدية القدس إعادة تأهيل الحديقة، وأعلنتها موقعًا حضريًا.

وفي القدس كذلك، بدأت بلدية الاحتلال العمل في تنفيذ مشروع ربط مستوطنات جنوب القدس بشمالها عبر مسار القطار الخفيف، وفرض أمر واقع بقوة الاحتلال الذي يستهدف تهويد القدس بكاملها، ونشرت تفاصيله على موقعها الرسمي وعلى لوحة الإعلانات، واعتبرت هذا المشروع من أهم المشاريع التي تربط شبكة المواصلات الخاصة بالقدس بكافة ارجاء اسرائيل عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث سيتم ربط القدس بتل ابيب ويافا وحيفا شمالا، وفي الوقت نفسه ربط المستوطنات في القدس بعضها ببعض، ويُتوقع انه بحلول عام 2023 يكون جميع المستوطنين في "جيلو" مؤهلين لاستخدام القطار الخفيف.

ويمر المشروع بثلاث مراحل: الأولى تبدأ من منطقة شعفاط حتى الجزء الغربي من القدس بالقرب من "عين كارم"، وتم الانتهاء منها قبل 10 سنوات، والثانية تبدأ من بلدة العيسوية ومستوطنة "التلة الفرنسية" قرب الجامعة العبرية، وصولًا للجزء الغربي من القدس مرورًا في منطقة "تلبيوت" الصناعية إلى بيت صفافا وحتى مستوطنة "جيلو" جنوب غرب المدينة.

ويمتد طول "القطار الخفيف" في مرحلته الثانية على مسافة 22 كيلومترا، وستقام 47 محطة على طول مساره، بحيث يلتقي مع القطار العادي لنقل المستوطنين من القدس إلى الساحل الفلسطيني.

وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع يؤدي إلى تقسيم الأحياء العربية المقدسية وتغيير وجه المدينة، والاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين ومنازلهم، خاصة في العيسوية، وبيت صفافا، وكثير من الأحياء، وكذلك اختراق هذا الخط للشوارع الرئيسية في المدينة. وأما المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تسمى بـ"الخط البني" فتبدأ من صور باهر وجبل المكبر جنوبا، مرورا في بلدة سلوان، وراس العامود، والشيخ جراح، وحتى بيت حنينا و"عطاروت" شمالًا، ويتخللها أيضًا الاستيلاء على آلاف الدونمات والمنازل.

وعلى صعيد آخر، تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في كافة محافظات الضفة الغربية والتي ازدادت وتيرتها وتصاعدت، حتى أن مصادر أمنية إسرائيلية لم تستبعد قيامهم بعمليات إرهابيّة "قادرة على هزّ المنطقة"، وسط تحذير أوساط في جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية لمنظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات من عمليّة محتملة لعناصر "شبيبة التلال" الإرهابيّة وغيرها من المنظمات الارهابية العاملة في الضفة الغربية، تفوق في رعبها ووحشيتها مجزرة عائلة الدوابشة في قرية دوما عام 2015.

وفي يلي مجمل الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض:

القدس

هاجم مئات المستوطنين منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بعد ان تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم (1) في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم، وعلى مركبات المارة، بحماية من شرطة الاحتلال، في وقت اصدرت فيه محكمة الاحتلال في القدس المحتلة قراراً بإخلاء منزلين في حي بطن الهوى داخل بلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، تحت ذريعة أن "ملكية الأرض ليهود اليمن منذ عام 1881"، وأمهلت محكمة الاحتلال عائلتي جواد أبو ناب وسالم غيث المقدسيتين حتى مطلع آذار/ مارس المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء من منزليهما لصالح المستوطنين.

رام الله

رشق عدد من المستوطنين مركبات المواطنين المارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله بالحجارة. وهاجم مستوطنون منطقة خان اللبن قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليه. وتصدى الأهالي لاعتداء وهجوم المستوطنين. ويعتبر الخان أحد المعالم الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، وتبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

الخليل

بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر وبناء في محطة الحافلات المركزية القديمة القريبة من مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل. هذه الأعمال تشمل بنية تحتية وأعمال هندسية وبناء لغرض إقامة مركب يشمل كافة متطلبات كتيبة الجيش التنفيذية كقوة متكاملة".

وهدمت آليات الاحتلال منزلا ومسكنا ومخزنين في منطقة خلة غزوية شرق بلدة يطا جنوب الخليل في المنطقة القريبة من مستوطنتي "سوسيا" و"افيجال" الجاثمتين على أراضي المواطنين شرق يطا.

كما هدمت منزلا ومسكنا من الصفيح في منطقة وادي اجحيش القريبة من مستوطنة "سوسيا" وخيمة سكنية في قرية "البويب" شرق يطا.

وأجبر جيش الاحتلال والمستوطنون عائلة السلايمة بإزالة يافطة (بوستر) نصبتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالتعاون مع بلدية الخليل، ورابطة شباب المنطقة الجنوبية في المدينة، من على واجهة منزلهم الكائن في منطقة جبل جوهر في البلدية القديمة من مدينة الخليل، بحجة أن اليافطة التي تتضمن صورة سلاح ناري تشكل استفزازاً للمستوطنين وجيش الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل ومنعتهم من دخول المراعي، وهاجمت أغنامهم بالحجارة والهراوات.

بيت لحم

اقتلعت قوات الاحتلال مئات أشجار الزيتون، وجرفت أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. وطال التجريف 70 دونما من أراضي المواطنين، وأدى الى اقتلاع 300 شجرة زيتون في مناطق "صف الخمايسة و "واد الوطواط"، و"المشماس" غرب القرية ولاحقا أخطرت سلطات الاحتلال مواطنين بإخلاء أرضهم الزراعية في قرية الولجة وهي واقعة في مناطق "جبل رويسات"، و"عروق زنيد"، و"خربة ابو شاور" بحجة أنها "أملاك غائبين".

وتضمن الاخطار مهلة بالإخلاء خلال 45 يوما مع إعادة الأرض لوضعها قبل استصلاحها.

وأكد أن أصحاب الأرض التي تقدر بمئات الدونمات والمزروعة بأشجار الزيتون يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتها. وتظاهر عشرات المستوطنين في شارع القدس - الخليل بمحيط دوار "غوش عصيون" الاستيطاني وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ورفعوا شعارات تطالب برحيل العرب، وأغلقوا الشارع الرئيس أمام المركبات الفلسطينية وألقوا الحجارة باتجاه عدد من مركبات المواطنين، وقد تمت هذه الاعتداءات على مرأى من جنود الاحتلال

نابلس

منعت قوات جيش الاحتلال المواطنين في بلدتي جالود وقريوت جنوب نابلس من استصلاح أراضيهم وزراعتها. وهدمت جرافاتها ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية، تقعان على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، بحجة عدم الترخيص.

واعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث أغلقوا الشارع الرئيسي في البلدة وأشهروا السلاح في وجوه المارة، قبل أن يرشقوا مركباتهم بالحجارة، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب مصنع الطنيب غرب دير شرف غرب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، وهاجم آخرون مركبات قرب قرية الناقورة شمالا، ما تسبب بأضرار في عدد منها.

سلفيت

أقدم مستوطنون من مستوطنة "رفافا" على اقتلاع قرابة 300 شجرة زيتون في قرية حارس مضى على زراعتها عشرات السنوات، وعمد الاحتلال بعد اقتلاع الأشجار إلى تجريف مساحات من الأراضي التي تبلغ مساحتها 14 دونماً، حيث تقع بين مستوطنتي "نتافيم، ورفافا" المقامة على أراضي حارس ودير استيتا وقراوة بني حسان غرب سلفيت، بهدف التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وهدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية على طريق واد قانا غرب بلدة حارس، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج"، واقتحمت بلدة الزاوية وأخذت قياسات منزلين فيها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ايضا منزل المواطن محمد ابداح في بلدة مردا، وأخذت قياساته، كما داهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، في بلدة بروقين وأخذت قياساتهما، بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق "ج"، رغم وقوعها ضمن المخطط الهيكلي للبلدتين.

جنين

سلمت سلطات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية تعنك غرب جنين إخطارات بهدم أربعة منازل وبيت بلاستيكي. بحجة أن تلك المباني قائمة على مناطق أثرية وغير مرخصة.

كما هدمت 3 بسطات خضار في بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين.

الأغوار

اقتلعت سلطات الاحتلال ما يقارب 350 شجرة زيتون مغروسة منذ نحو عامين في أراضي النويعمة، وهدمت 3 مساكن، واستولت على معداتها، وشردت قاطنيها، كما استولت على جرار زراعي، وجرافة في سهل البقيعة شرق عاطوف بالأغوار الشمالية.

وأخطرت بهدم غرفتي خدمات في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية، وبهدم أربع غرف صفية في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية. علما أن المدرسة التي تضم الغرف الصفية هي الوحيدة في المنطقة وأقيمت لخدمة الطلبة في 15 تجمعا سكانياً من المضارب البدوية.