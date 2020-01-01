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كورونا عالمياً: نحو 84 مليونا و383 ألف إصابة

السبت 02 يناير 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالمياً: نحو 84 مليونا و383 ألف إصابة



وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و835 ألف و399 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 84 مليونا و383 ألف إصابة، تعافى منهم اكثر من 59 مليونا و642 ألف مريض.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,129 وفاة)، والمكسيك (910 وفيات)، وبريطانيا (613 وفاة)، وروسيا (536 وفاة)، والبرازيل (465 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (166,044 إصابة)، وبريطانيا (53,285 إصابة)، وروسيا (27,039 إصابة)، والبرازيل (24,605 إصابات)، وإيطاليا (22,211 إصابة).

#كورونا عالميا #اصابات كورونا حول العالم #وفيات كورونا حول العالم

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