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مكتب اعلام الأسرى: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في سجن النقب

السبت 02 يناير 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب اعلام الأسرى: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في سجن النقب



رام الله/سما/

 أعلن مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في قسم 3 بسجن النقب إلى 15 بعد ظهور نتائج فحوصات جديدة لعدد من الأسرى.

وأكد إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت جميع الأسرى المصابين بالفايروس بسجن النقب إلى قسم 8 في سجن رامون.

وأشار الى أن التقديرات تفيد بإصابة غالبية قسم 3 بسجن النقب بفايروس كورونا بناءً على الأعراض التي بدأت تظهر على الأسرى.

وأكد إعلام الأسرى وجود تخوف كبير من انتقال الفيروس إلى أقسام أخرى بسجن النقب في ظل الاستهتار المتواصل من قبل إدارة السجون.

ودعا إعلام الأسرى كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية منها الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل للاطلاع على أوضاع الأسرى والضغط على الاحتلال لتوفير لهم سبل الوقاية والحماية من الفايروس.  

#مكتب اعلام الاسرى #الاصابات #سجن النقب

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