الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ليوم السبت

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1953عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 36%. من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 41968 إصابة منها 9816 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 386 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 31766 حالة، بعد تسجيل 560 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 268 حالة، من بينها 151 حالة خطيرة وحرجة.