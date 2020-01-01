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الطاقة الذرية الايرانية تبلغ الوكالة الدولية بالبدء بتخصيب 20% من اليورانيوم

السبت 02 يناير 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الذرية الايرانية تبلغ الوكالة الدولية بالبدء بتخصيب 20% من اليورانيوم



وكالات / سما /

 

أبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم السبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنية الأولى على زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قريبًا.

وقال رئيس المنظمة علي أكبر صالحي: "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

وأضاف: "ننتظر أمر الرئيس روحاني، للبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، وأنه "يمكن تنفيذ ذلك سريعا".

وأشار إلى أن روحاني أمر بإبلاغ الوكالة الدولية بنية طهران "رفع التخصيب"، موضحا أنه يمكن لإيران "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بشكل أسرع مما كان ذلك قبل الاتفاق النووي".

وحول هذه الزيادة في التخصيب، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار برلماني، ونحن ملزمون بتنفيذه".

#اليورانيوم #تخصيب اليورانيوم #الطاقة الذرية

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