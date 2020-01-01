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بالفيديو :مدرب الفيصلي السابق يرفض تلقي العلاج في مستشفى" هداسا الإسرائيلي "

السبت 02 يناير 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو :مدرب الفيصلي السابق يرفض تلقي العلاج في مستشفى" هداسا الإسرائيلي "



عمان/سما/

قال خالد العوضات شقيق مدرب الفيصلي الأردني السابق راتب العوضات عبر بث مباشر على "فيسبوك"، إن شقيقه لا يريد العلاج في مستشفى هداسا الإسرائيلي، ويطلب العودة إلى الأردن.

وتابع خالد العوضات طالبا المشاركة الواسعة للفيديو، "إن الديوان الملكي الأردني طلب من شقيقه الاستعداد للسفر سريعا دون أن يعرف وجهته، حيث كان يظن أنه سيتوجه إلى ألمانيا أو أمريكا، قبل أن يفاجأ بنفسه في مستشفى هداسا".

وأكد العوضات، أن مدرب نادي الفيصلي السابق لا يرغب في تلقي العلاج هناك، وطلب العودة للأردن مجددا، مناشدا الديوان الملكي إعادته.


وفي وقت سابق، ناشد العوضات السلطات والشعب الأردني مساعدته في العلاج من مرض السرطان. وتكفل الديوان الملكي الأردني بعلاجه خارج الأردن.

وأطلقت مجموعة من اللاعبين والمدربين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لعلاج اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات في الخارج، نظرا لظروفه الصحية حيث يعاني من مرض عضال.

يذكر أن راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع منتخب "النشامى"، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري

#مدرب الفيصلي السابق #مستشفى هداسا #راتب العوضات #خالد العوضات

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