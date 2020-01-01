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إصابة عمرو موسى بفيروس "كورونا"

السبت 02 يناير 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عمرو موسى بفيروس "كورونا"



القاهرة/سما/

أصيب عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية بفيروس كورونا .

وقال موسى البالغ من العمر 84 عاما، يوم الجمعة، إن حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، مضيفا أنه يخضع للعزل المنزلي ويشرف على علاجه عدد من الأطباء، وحالته الصحية مستقرة .

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" عن موسى، قوله إنه عزل نفسه في منزله، بعد اكتشاف إصابته بالفيروس.

وأضاف موسى، أن حالته الصحية "مستقرة"، ولم يتم نقله إلى المستشفى، وأن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم.

وتابع: "حالتي الحمد لله مطمئنة، ولا تستدعي حتى الآن الدخول للمستشفى"، داعيا "المواطنين للحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" مساء يوم الجمعة :"لم يعد يمر يوما دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين".

وأضاف الصحفي صلاح :"كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معركة سياسية ويخوض الآن نضالا صحيا ضد الفيروس اللعين".

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