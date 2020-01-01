وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد متأثرا بإصابته بـ "كورونا"

القاهرة/سما/

توفي صباح يوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتب المؤلف محمد صلاح العزب، على فيسبوك، ناعيا الكاتب الكبير وحيد حامد: البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد.

وكان الكاتب السيناريست وحيد حامد تعرض عصر الخميس، لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين، ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الكاتب الكبير يعاني منذ فترة مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.