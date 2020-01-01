  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد متأثرا بإصابته بـ "كورونا"

السبت 02 يناير 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد متأثرا بإصابته بـ "كورونا"



القاهرة/سما/

توفي صباح يوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتب المؤلف محمد صلاح العزب، على فيسبوك، ناعيا الكاتب الكبير وحيد حامد: البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد.

وكان الكاتب السيناريست وحيد حامد تعرض عصر الخميس، لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين، ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الكاتب الكبير يعاني منذ فترة مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ليوم السبت

الاذاعة العبرية : الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم إيراني كبير تنفذه جماعات عراقية ويمنية

الاونروا : رواتب الموظفين منتصف الأسبوع المقبل بعد تأخر توفرها

كورونا

وزارة الصحة تكشف عن الحالة الوبائية في فلسطين

اولمرت

أولمرت يهاجم نتنياهو :"محتال ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي"

اعلان سما رسائل