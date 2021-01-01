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ترجيحات بتمديد الإغلاق لأسبوعين جديدين في الضفة الغربية

السبت 02 يناير 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات بتمديد الإغلاق لأسبوعين جديدين في الضفة الغربية



رام الله / سما /

توقع الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر أن يجري تمديد العمل بإجراءات الإغلاق التي كانت متبعة حتى مساء الجمعة، لمواجهة فايروس كورونا.

وقال نمر في تصريحات متلفزة ، السبت، إن من المؤكد أن لجنة الطوارئ العليا ستوصي الرئيس بإعلان حالة الطوارئ من جديد.

وأضاف أن من المرجح التوجه لتمديد الإجراءات الحالية لمدة أسبوعين جديدين بعد تحقيق انخفاض طفيف في أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

ويترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، اجتماعًا للجنة الطوارئ العليا، بعد قرار متأخر الليلة الماضية بفتح جميع القطاعات للعمل السبت وليومٍ واحدٍ فقط وفق إجراءاتٍ وتدابير وقائية إلى حين صدور بيان عن لجنة الطوارئ يحدد شكل وطبيعة الإجراءات الوقائية الجديدة.

#وزارة الداخلية #غسان نمر #الضفة الغربية #فيروس كورونا #الرئيس #محمد اشتيه

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