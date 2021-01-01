  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سي إن إن":إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج

السبت 02 يناير 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن":إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج



واشنطن/سما/

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير  واضحة.


وقال المسؤول الأمريكي المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية. والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين "دفاعية" لأنهم يتوقعون هجوما أمريكيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فإن "المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية".

وتأتي التحركات الإيرانية مع تصاعد التراشق الكلامي بين الولايات المتحدة وطهران، وإصدار العديد من المسؤولين الإيرانيين تصريحات تهديد بالانتقام من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل عام.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا عدة سفن حربية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، وهناك 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة، وفق "سي إن إن".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أعلن أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات USS Nimitz التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.

#سي ان ان #ايران #الخليج #اغتيال قاسم سليماني #انتقام ايراني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الأخبار الرئيسية

الاذاعة العبرية : الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم إيراني كبير تنفذه جماعات عراقية ويمنية

الاونروا : رواتب الموظفين منتصف الأسبوع المقبل بعد تأخر توفرها

كورونا

وزارة الصحة تكشف عن الحالة الوبائية في فلسطين

اولمرت

أولمرت يهاجم نتنياهو :"محتال ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي"

توتو2

القس توتو: يجب على بايدن وقف مهزلة التستر على نووي إسرائيل

اعلان سما رسائل