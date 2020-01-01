هيئة الأسرى ترصد عدد اعتقالات الاحتلال من قطاع غزة خلال 2020

رام الله / سما /

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي 76 فلسطينيا من قطاع غزة خلال عام 2020، بينهم سيدة عجوز.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أن تلك الاعتقالات جرت على مدار الشهور كافة وأعلاها كانت في شهر سبتمبر الماضي الذي سُجل خلاله (15) حالة اعتقال.

وأشار حسن قنيطة، رئيس لجنة ادارة الهيئة في قطاع غزة، إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت آخرين كُثر ممن تنقلوا عبر حاجز بيت حانون/إيرز، إلى الانتظار طويلا، وأحيانا الى الاحتجاز لساعات طويلة أو الاستجواب والضغط عليهم ومحاولة ابتزازهم.

واعتبر قنيطة أن تلك الاعتقالات هي جزء من سياسة الاحتلال الذي لا يميز في اعتقالاته التي شملت كافة الفئات والمناطق، ولكن لوحظ استمرار محاولات التسلل واجتياز حدود قطاع غزة، وهذه المحاولات أصبحت تشكل ظاهرة، وهي بحاجة إلى العمل على ضبطها تجنبا للاعتقال.

بدوره أكد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق وعضو لجنة إدارة الهيئة في غزة، أن (10) مواطنين ممن تم اعتقالهم خلال العام 2020، كانوا قد اعتقلوا على حاجز بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة، اثناء سفرهم أو تنقلهم من والى القطاع، وكان من بينهم (5) تجار والآخرين مرضى ومسافرين ورجل أعمال. بالإضافة إلى مواطن آخر تم اعتقاله عبر معبر الكرامة اثناء عودته من رحلة علاج في الأردن.

وأضاف فروانة: أن الاعتقالات الإسرائيلية من قطاع غزة خلال العام المنصرم2020، شملت أيضاً (56) مواطنا تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة وتسللهم تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. بالإضافة إلى (9) مواطنين آخرين من العاملين في مهنة الصيد، وهؤلاء تم اعتقالهم في عرض البحر.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أن قرابة (250) اسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (27) أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ويُعتبر الأسير ضياء الأغا، المعتقل منذ أكتوبر 1992، هو أقدمهم وعميد أسرى قطاع غزة.