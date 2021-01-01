رام الله / سما /

تصدرت تصريحات الرئيس محمود عباس خلال كلمته لمناسبة الانطلاقة الجديدة لقناة عودة وإذاعة موطني عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، والتي أكد فيها أن ساعة الحرية آتية لا محالة.

كما تناولت عشرات الإصابات إحداها حرجة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة واقتلاع أشجار زيتون، والمصادقة على إنشاء متنزه للمستوطنين فوق مئات الدونمات بالقدس، واقتلاع 300 شجرة غرب سلفيت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس في كلمة لمناسبة الانطلاقة الجديدة لقناة عودة وإذاعة موطني: ساعة الحرية آتية لا محالة

عشرات الإصابات إحداها خطيرة من مسافة صفر برصاص وغاز الاحتلال

الرئيس يقرر منح المرحوم حاتم علي وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى

"الخارجية" تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

الرئيس يصدر قراراً بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين الجنائيين

وفاة و3 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا

18 وفاة و1450 إصابة بـ"كورونا" و"الطوارئ" تجتمع اليوم

الأسرى المرضى بـ"الرملة": نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء

ترامب يستقبل العام الجديد بصفعة غير مسبوقة من الكونغرس

17 وفاة بالأردن بـ"كورونا" والولايات المتحدة تتخطى الـ20 مليون إصابة

"الأيام":

عشرات الإصابات إحداها حرجة خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة واقتلاع أشجار زيتون

السماح بفتح كافة القطاعات اليوم بانتظار قرارات اجتماع لجنة الطوارئ

الأسرى المرضى بـ"الرملة": نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء

الرئيس: انطلاقة الثورة غيّرت المسار المظلم لنكبة 1948

"الوباء": 18 وفاة و1450 إصابة جديدة

وحدهما في مواجهة العالم: أميركا وإسرائيل تصوتان ضد إقرار ميزانية الأمم المتحدة

الكونغرس يوجه صفعة لترامب: تصويت لصالح إبطال الفيتو بشأن موازنة الدفاع

بومبيو يعين حاخاماً داعماً للاستيطان منسقاً لأنشطة التطبيع الاقتصادي

إسرائيل: 24 وفاة و5804 إصابات جديدة بـ"كورونا" و18 إصابة بالسلالة الجديدة

"القدس":

المصادقة على إنشاء متنزه للمستوطنين فوق مئات الدونمات بالقدس واقتلاع 300 شجرة في حارس

الرئيس: ساعة الحرية آتية لا محالة فالجيل الجديد يحمل شعلة الثورة بأمانة

الرئيس يعفو عن عدد من المحكومين جنائياً

18 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا و2088 حالة تعافٍ

سائحون إسرائيليون يسرقون مناشف وأواني ومصابيح من فنادق دبي

المغرب يؤخر التطبيع مع إٍسرائيل بانتظار موقف بايدن من الصحراء والملف الفلسطيني

11 وفاة و2922 إصابة بكورونا في إسرائيل

طائرات مسيّرة للمستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق "ج"

الأسرى المرضى في سجن الرملة يناشدون لإنقاذ حياتهم في خطر كورونا