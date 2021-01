اعتقال بريطانية كشفت "عار وفساد" ما يحدث في مستشفى حكومي ... فيديو

اعتقلت الشرطة في إنجلترا امرأة بعد أن نشرت مقطع فيديو لمستشفى يزعم أنه فارغ في مقاطعة غلوسترشير، متسائلة بذلك عن مدى حقيقة وجود "الموجة الثانية" لفيروس كورونا.

وقال مسؤولون في المدينة إنه تم القبض على المرأة البالغة من العمر 46 عامًا فيما يتعلق بالحادث. ويبدو أن المرأة صورت ما يحدث داخل مستشفى غلوسترشير الملكي قبل نشر المقطع على الإنترنت.

وقالت السلطات لصحيفة "غلوسترشير" المحلية، إن المرأة التي لم يُكشف عن اسمها اعتقلت في 29 ديسمبر/كانون الأول للاشتباه في ارتكابها مخالفة للنظام العام. ومنذ ذلك الحين، أُخلي سبيلها بكفالة بشرط ألا تدخل أي مبنى تابع للخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن لديها موعد مع الطبيب أو حالة طارئة.

Friends please go to your local hospital and do this it’s very important we call out these lies. Use the hashtag #PCRWave RETWEET! pic.twitter.com/PoZS5q18J9