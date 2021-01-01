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الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية تسمح بتخطي فيتو ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع

السبت 02 يناير 2021 05:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية تسمح بتخطي فيتو ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع



وكالات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة، بأغلبية تسمح بتخطي فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع.

وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.


 
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت، يوم الإثنين، لصالح رفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، ممهدا الطريق أمام مجلس الشيوخ لإبطال أول فيتو رئاسي خلال ولاية ترامب.

ونال اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت، الى جانب زملائهم الديموقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.

وسيتم تقديم اقتراح مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حيث يتعين ايضا حصول الاقتراح على دعم ثلثي أعضاء المجلس لإبطال فيتو الرئيس.

والى جانب ميزانية الدفاع، استخدم ترامب الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانين خلال ولايته، لكن الكونغرس لم يتمكن من جمع الاصوات اللازمة لالغاء أي منها.

وغرد ترامب، الذي يغادر مهامه في 20 يناير المقبل، قائلا: "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!.. سوف أستخدم الفيتو".

وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده.

#مجلس الشيوخ الامريكي #دونالد ترامب #وزارة الدفاع الأمريكية

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