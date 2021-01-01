وزارة الخارجية والمغتربين تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

رام الله/سما/

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، تعليمات وتوضيحات من شأنها تسهيل سفر المواطنين، ووصولهم الى أسرهم ودراستهم واعمالهم بسلسلة وانتظام. ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، الطلبة الذين تأجلت دراستهم لفترات مختلفة في عدد من الدول البقاء في أماكنهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل ضمان التحاقهم بدراستهم في الاوقات المحددة، مؤكدة أنه ليس لديها اية ضمانات لإعادتهم الى جامعاتهم، في حال قرر البعض منهم العودة الى أرض الوطن.

وقالت ان عدد من الدول تشدد على ضرورة معرفة وقت أخذ عينة فحص (كورونا) بالساعة والتاريخ، وعليه تطلب من جميع المسافرين، التوجه الى دوائر ومديريات وزارة الصحة لطباعة وقت أخذ العينة في تقاريرهم الخاصة بنتيجة الفحص واللازمة للسفر، على ان تكون المدة من وقت اخذ العينة الى وقت الصعود للطائرة لا تتجاوز 72 ساعة.

وأضافت انه في الأونة الأخيرة لوحظ أن عدد من المواطنين من سجلوا على المنصة بهدف السفر، لا يقومون بالفعل بشراء التذاكر والسفر على متن الرحلات التي تعلن عنها الوزارة، بالتنسيق مع المملكة الاردنية الهاشمية، مؤكدة ان الهدف من التسجيل على المنصة يجب أن يعبر عن نية حقيقة وجدية لدى المواطن بالسفر وغير قابل للتأجيل مرارا وتكرارا.

وذكرت الخارجية أنه لوحظ عند التسجيل على المنصة، استخدام المواطن بياناته الموجودة في جواز سفره، بينما يقوم باستخدام بيانات أخرى مختلقة من جواز سفر آخر عند عملية الحجز وشراء التذاكر على الطائرة، ما يخلق حالة من الإرباك، وعدم تطابق في بيانات المواطن الموجودة على المنصة ولدى الدوائر المختصة في الجانب الأردني، مشددة على ضرورة أن يقوم كل مواطن يرغب بالسفر بالتسجيل على المنصة وتعبئة بياناته الشخصية الموجودة في نفس جواز السفر الذي ينوي استخدامه في المطار.

ونوهت أن الهدف من التسجيل على منصة وزارة الخارجية والمغتربين هو لأغراض السفر الى الدول المختلفة من الجسر الى مطار الملكة علياء مباشرة، وعليه يجب عدم الخلط بين المنصة الاردنية (https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html ) المخصصة لأغراض الدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وبين منصة الوزارة (http://www.mofa.pna.ps/Evacuation) المخصصة لأغراض السفر الى أية دولة أخرى في العالم عبر أراضي المملكة.

وأهابت بالمواطنين الراغبين بالسفر التأكد من امتلاكهم لجميع الأوراق والوثائق الثبوتية والأذونات اللازمة والمطلوبة، التي تمكنهم من دخول أراضي الدول التي يرغبون بالسفر اليها.

وطالبت المواطنين المسافرين بالتواجد في الاستراحة في الوقت المحدد المعلن عنه لكل رحلة، مشيرة إلى أن التأخير عن هذا الموعد، يعرض المسافر لخسارة موعد رحلته وسفره.

وناشدت الخارجية جميع المواطنين الراغبين بالسفر، الالتزام بالشروط والإجراءات والبروتوكولات المعتمدة والمتفق عليها مع الأردن، وفي مقدمتها التسجيل عبر المنصة، وعدم الحجز قبل الحصول على الموافقات والاذونات اللازمة، وشراء التذاكر على الرحلات التي يتم الاعلان عنها فقط ثالثا، معتبرة أن عدم الالتزام بهذه الترتيبات قد يعطل سفر وحركة المواطن، ويحمله أعباء مالية اضافية.