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فيديو :طفل سوري "يعاتب" أخاه الجندي المتوفى: "وين اللي بدو يجي على رأس السنة يا إبراهيم!"

السبت 02 يناير 2021 04:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو :طفل سوري "يعاتب" أخاه الجندي المتوفى: "وين اللي بدو يجي على رأس السنة يا إبراهيم!"



دمشق/سما/

أثار تسجيل مصور لطفل يعاتب أخاه المتوفى حالة من التعاطف في سوريا أثناء تشييعه اليوم في مدينة حمص.

وفي التسجيل الذي تم تداوله بكثرة في سوريا، يبدو الطفل وهو يوجه سؤالا باكيا يحمل عتبا حزينا، ويخاطب جثمانا بين المشيعين، بالقول: "وين اللي كان بدو يجي ع راس السنة يا إبراهيم" في إشارة إلى ما يبدو أن أخاه كان قد وعد بأنه سيأتي ليشارك العائلة في الاحتفال برأس السنة.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاحتماعي أن الطفل اسمه علاء، وكان في جنازة أخيه إبراهيم وهو ضابط برتبة ملازم أول.


وشهدت مدينة حمص وسط سوريا تشييع الجنود الذين قضوا أول أمس في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور.

وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم  الذي أودى بحياه 30 جنديا من الجيش السوري، وذلك في مدينة كباجب، بين دير الزور وتدمر.

#سوريا #طفل سوري #حمص

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