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ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات ..ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج

السبت 02 يناير 2021 03:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات ..ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وكتب ترامب على "تويتر": "التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ6 من يناير الحالي.. أوقفوا السرقة".


وأكدت قناة CNN الإخبارية أن "مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في الـ6 من يناير الجاري".

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في 6 يناير، وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

بدوره، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بأغلبية تسمح بتخطي "فيتو" ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع.

وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.

#دونالد ترامب #نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

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