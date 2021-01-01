قرر مفاجئتها بطلب يدها..فسقطت من ارتفاع 650 قدم

وكالات

قرر شاب مفاجأة صديقته بطلب يدها فوق أحد مرتفعات جبل فالكيرت في كارينثيا في النمسا، إلا أنها سقطت من ارتفاع 650 قدما فور موافقتها على الزواج.

النمسا.. سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدما فور طلب يدها للزواجأمريكي كاد يغرق في البحر في محاولة لطلب يد حبيبه

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن "الفتاة (32 عاما) سقطت من ارتفاع 650 قدما على التضاريس الصخرية التي تكسوها الثلوج وهو ما ساعد على نجاتها، واقتصار إصابتها على الكسور".

وأضاف: "أصيب خطيبها (27 عاما) بكسر في العمود الفقري بعد محاولة إنقاذها، قبل أن تنتشلهما مروحية الطوارئ وتنقلهما إلى المستشفى".

وتابع: "إنهما محظوظان لنجاتهما، ونحث الجميع على عدم المخاطرة بحياتهم".