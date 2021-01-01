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الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور

السبت 02 يناير 2021 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور



الجزائر/سما/

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتوقيع على  المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية.


وجاء في البيان أن الخطوة تشكل "لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا".

ويعد تعديل الدستور الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من أكتوبر 2020، أبرز مشاريع تبون بعدما فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 ديسمبر.

وخلص الاستفتاء الذي كانت نسبة المشاركة فيه 23.84 بالمئة إلى موافقة الشعب على تعديل الدستور.

ويتضمن النص الذي طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام الرئاسي.

وعاد تبون (75 عاما) الثلاثاء من ألمانيا والتقى الأربعاء رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، ووقع الخميس ميزانية العام 2021.

وعلى جدول أعمال تبون إعداد قانون انتخابي جديد وإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 اعتبارا من يناير، علما أن الجزائر طلبت من روسيا تسليمها دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستج

#الجزائر #الرئيس الجزائري #عبد المجيد تبون #تعديل الدستور

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