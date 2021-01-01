  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خامنئي: سليماني بطل ايران وبطل الأمة الاسلامية

السبت 02 يناير 2021 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: سليماني بطل ايران وبطل الأمة الاسلامية



طهران/سما/

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تدوينة مساء الجمعة على موقع "إنستغرام" أشاد فيها بقاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في العراق.

وقال: "استشهاد سليماني حدث تاريخ، ليس مجرد حادث عادي ينساه التاريخ. لقد سجله التاريخ نقطة مضيئة حيث أصبح الشهيد سليماني بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وهذه نقطة أساسية".

وأضاف: "الإيرانيون يفخرون بأنفسهم وبأن رجلا من بينهم نهض من قرية نائية وسعى وجاهد وبنى نفسه، وتحول إلى شخصية مضيئة وبطل للأمة الإسلامية".


و اعتبر خامنئي  أن "إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الصفعة الأقوى للرد على اغتيال قاسم سليماني".

وشدد خامنئي في ديسمبر 2020 على أن "الانتقام لقاسم سليماني حتمي، وفي أي زمان ممكن"، مؤكدا أنه "سيتم الانتقام ممن أمر، ونفذ اغتياله".

#خامنئي #قاسم سليماني #ايران #انستغرام #فيلق القدس #الحرس الثوري الايراني #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

مناورة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

56

"شهادة وفاة للقومية العربية"..ميدل إيست آي: إسرائيل وتداعيات الربيع العربي الذي تحول إلى شتاء!

اعلان سما رسائل