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خيانة مبتكرة.. عامل مكسيكي يحفر نفقا من بيته إلى غرفة نوم عشيقته (صورة)

السبت 02 يناير 2021 03:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خيانة مبتكرة.. عامل مكسيكي يحفر نفقا من بيته إلى غرفة نوم عشيقته (صورة)



وكالات

أبتكر عامل مكسيكي طريقة للوصول لعشيقته بحفر نفق من بيته حتى سرير عشيقته في بيتها، لكن رغم براعة الحيلة إلا أنه وقع في قبضة الزوج المخدوع.

أنطونيو عامل بناء من فيلاز ديل برادو، كان على علاقة مع امرأة متزوجة من حي تيخوانا في المدينة.

ومن أجل التأكد من أنه لا أحد يراه وهو يزور عشيقته باميلا سرا، بدأ الرجل العمل على شق نفق تحت الأرض يمتد على طول الطريق من منزله إلى منزل المعشوقة، حسب موقع Oddity Central.

واستخدم أنطونيو خبرته في البناء لحفر نفق ضيق ومتين عبر عدة شوارع من منزله إلى منزل عشيقته.

وبمجرد الانتهاء من الحفر تمكن العشيقان من الاجتماع سرا في كل مرة كان زوج باميلا واسمه خورخي، يغادر فيها المنزل للعمل.

والشيء الوحيد الذي لم يخطط العشيقان له هو عودة خورخي إلى المنزل من العمل في وقت مبكر.

فذات يوم، عاد الزوج إلى المنزل واكتشف الأمر، فحاول العشيق الاختباء، وزحف تحت السرير واختفى في "نفق الحب"، حيث بدأ خورخي في البحث عنه في جميع أنحاء المنزل، وعندما نظر تحت سرير الزوجية، وجد مدخل النفق.

وزحف الزوج إلى النفق السري بنفسه، وانتهى به الزحف في منزل أنطونيو، حيث توسل إليه أن يلتزم الصمت، لأن زوجته كانت فى الغرفة المجاورة ولم يكن يريدها أن تعرف أمره.

ودخل الرجلان في معركة بالأيدي، الأمر الذي جعل زوجة أنطونيو تتصل بالشرطة، ولم يكن لدى أنطونيو خيار سوى الاعتراف بخيانته.

وتم تسريب أخبار وصور "نفق الحب" على وسائل التواصل الاجتماعى المكسيكية الأسبوع الماضي وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وتمت تغطية القصة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية.

#خيانة مكسيكية #المكسيك #نفق

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