شاهد .. الموت يفجع حازم إمام نجم الزمالك

القاهرة / سما

فُجع اللاعب حازم إمام لاعب وقائد فريق نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز، الليلة، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته أثناء وجوده في تدريب فريقه في ميت عقبة.

ونعى نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.





بدوره، كتب الإعلامي والمحلل في قناة أون تايم سبورت تامر بدوي على تويتر: البقاء لله في وفاة والدة حازم امام كابتن الزمالك الحالي ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله.

من جانبها، قالت سارة عبد الباقي المذيعة في قناة الزمالك: غادر حازم إمام معسكر الزمالك بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني، بعدما تلقى اللاعب خبر وفاة والدته، من أجل حضور الجنازة وتلقي واجب العزاء.





ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد إنبي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد بترو سبورت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك، يفقد الزمالك خدمات لاعبه وقائده حازم إمام قبل المواجهة المهمة بالدوري، إذ يسعى النادي الأبيض إلى استغلال تعثر الأهلي أمام وادي دجلة أمس والتقدم بالترتيب.

ويعد حازم إمام أحد أعمدة فريق الزمالك في الوقت الحالي؛ لا سيما مع عدم وجود بديل قادر على سد الثغرة على الجبهة اليمنى، إذ يلعب دورا مهما داخل وخارج الملعب.