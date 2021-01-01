  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد .. الموت يفجع حازم إمام نجم الزمالك

السبت 02 يناير 2021 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. الموت يفجع حازم إمام نجم الزمالك



القاهرة / سما

فُجع اللاعب حازم إمام لاعب وقائد فريق نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز، الليلة، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته أثناء وجوده في تدريب فريقه في ميت عقبة.

ونعى نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفاة والدة حازم إمام

بدوره، كتب الإعلامي والمحلل في قناة أون تايم سبورت تامر بدوي على تويتر: البقاء لله في وفاة والدة حازم امام كابتن الزمالك الحالي ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله.

من جانبها، قالت سارة عبد الباقي المذيعة في قناة الزمالك: غادر حازم إمام معسكر الزمالك بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني، بعدما تلقى اللاعب خبر وفاة والدته، من أجل حضور الجنازة وتلقي واجب العزاء.


وفاة ام حازم امام

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد إنبي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد بترو سبورت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك، يفقد الزمالك خدمات لاعبه وقائده حازم إمام قبل المواجهة المهمة بالدوري، إذ يسعى النادي الأبيض إلى استغلال تعثر الأهلي أمام وادي دجلة أمس والتقدم بالترتيب.

ويعد حازم إمام أحد أعمدة فريق الزمالك في الوقت الحالي؛ لا سيما مع عدم وجود بديل قادر على سد الثغرة على الجبهة اليمنى، إذ يلعب دورا مهما داخل وخارج الملعب.

#حازم إمام #وفاة حازم إمام #وفاة والدة حازم امام #الزمالك #مصر
موت والدة حازم إمام

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

مناورة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

56

"شهادة وفاة للقومية العربية"..ميدل إيست آي: إسرائيل وتداعيات الربيع العربي الذي تحول إلى شتاء!

اعلان سما رسائل