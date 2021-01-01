تردد قنوات سي بي سي CBC الجديد 2021 قناة دراما واكسترا وسفرة (شاهد)

القاهرة / سما

أعلنت الشبكة التلفزيونية المصرية، عن تردد جميع قنوات CBC سي بي سي الجديد 2021، مؤكدة أنه تم تفعيل الترددات الجديدة ويمكن للمشاهدين كافة تنزيلها على قمر نايل سات.

وقالت الشبكة إن تردد قناة سي بي سي CBC اكسترا الإخبارية، دراما، سفرة يمكن تنزيلها عبر كتابة التردد: 11785، رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأشارت قناة سي بي سي المصرية في تدوينه عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى أنه بالإمكان متابعة البث المباشرة للقناة عن طريق استخدام كاميرا الهاتف المحمول للمشاهدة المجانية.

وتقول "سي بي سي" إنها محطة مصرية تسعى إلى تقديم إعلام راقٍ من خلال طرح ومناقشة رأي مختلف الشرائح بالمجتمع المصري، في برامجها اليومية المنوعة التي تبث دون توقف.

ترددات قنوات سي بي سي CBC:

وتحاول القناة بكل جهدها عبر أبرز الإعلاميين العاملين فيها، سد الفجوة وزيادة المفاهيم والإدراك لدى المشاهدين، ومساعدتهم في تشكيل وجهة نظر ورأس مستقل، لا سيما بعد أحداث الثورة.

وتؤكد "سي بي سي" سعيها المتواصل إلى مساندة المتابع على إبداء رأيه دون أي حلقة ضغط عن طريق نقل الصورة أمامه كما هي دون زيادة أو نقصان، اعتمادا على المبادئ الإعلامية.

الجدير بالذكر أن متابعون على منصات القناة، اشتكوا من أن تردد قناة CBC المنشور منها، يعمل على تنزيل المحطة الإخبارية دون قناتي سفرة ودراما، الأمر الذي لم ترد عليه حتى اللحظة.