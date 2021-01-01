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تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الجمعة 01 يناير 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"ما يرفع العدد الإجمالي إلى 344 حالة وفاة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي: "إنّه تم تسجيل 3إصابات جديدة بـ"كورونا" ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8917 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار الوباء".

ففي تركيا، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بأنّه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" للمواطنة فتحية أبو موسى (58 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية.

وفي الولايات المتحدة، أشارفريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في أمريكا، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في كل من فلوريدا وكاليفورنيا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5979 إصابة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 107.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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