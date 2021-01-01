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صحة غزة تكشف عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا

الجمعة 01 يناير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا



غزة /سما/

قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، مساء يوم الجمعة، إنّ "مرحلة الذروة للوباء كانت من منتصف شهر ديسمبر لبداية يناير".

وأضاف أبو الريش في تصريحات صحفية، أنّ "الإجراءات الحالية شكلت حالة تسطيح في منحنى الحالات التي تحتاج الى عناية طبية".

وأشار إلى أنّ إغلاق السبت والجمعة إجراء جربته عديد الدول وثبت نجاعته، ومع هذه الإجراءات حدث هناك نوع من التراجع في عدد الإصابات".

وتابع: "فتح المساجد وبقية المؤسسات يتم وضعه دائماً على طاولة البحث؛ لكن اللحظات التي نعيشها هناك استقرار على الأرقام في ضوء الإجراءات الموجودة".

ولفت إلى أنّ الإغلاق الكامل لا يستطيع القيام به أحد دون دفع ثمنه، وهنا كان فكرة التوجه للإغلاق الجزئي الذي لا يشكل إلا عبئاً قليلاً مقارنة بالإغلاق الكلي.

وفي ختام حديثه نوه أبو الريش إلى أنّ أي تجمعات تعدّ بيئة مناسبة لانتشار العدوى، وفضها هي من العناصر المهمة لاغلاق سلسلة العدوى أو تحجيمها والتقليل منها".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #قطاع غزة

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