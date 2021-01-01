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الظهراوي: "فلسطين النيابية" ستواصل عملها لصالح القضية الفلسطينية

الجمعة 01 يناير 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظهراوي: "فلسطين النيابية" ستواصل عملها لصالح القضية الفلسطينية



عمان /سما/

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب محمد الظهراوي أن اللجنة ستواصل البناء الإيجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية انسجاما مع المواقف الثابتة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأنها ستواصل عملها في بذل المزيد من الجهود لصالح القضية وشعبها الشقيق.

وأضاف أن مواقف الملك عبد الله و جهوده الموصولة لصالح القضية و شعبها الأبي أعادت الزخم الايجابي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الظهراوي في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة على الدور المحوري والهام للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن "فلسطين النيابية" ترفض أية طروحات من شأنها المساس بأمن الأردن باعتباره خطا أحمر .

وتابع أن اللجنة ترفض أية طروحات أو خطوات من قبل حكومة الاحتلال أو من يدعمها، مشددا على أن القضية الفلسطينية ثابت أردني مركزي يتربع على أعلى سلم الأولويات.

ـــ أ.ش عمان 1-1-2021 وفا- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب محمد الظهراوي أن اللجنة ستواصل البناء الإيجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية انسجاما مع المواقف الثابتة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأنها ستواصل عملها في بذل المزيد من الجهود لصالح القضية وشعبها الشقيق.

وأضاف أن مواقف الملك عبد الله و جهوده الموصولة لصالح القضية و شعبها الأبي أعادت الزخم الايجابي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الظهراوي في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة على الدور المحوري والهام للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن "فلسطين النيابية" ترفض أية طروحات من شأنها المساس بأمن الأردن باعتباره خطا أحمر .

وتابع أن اللجنة ترفض أية طروحات أو خطوات من قبل حكومة الاحتلال أو من يدعمها، مشددا على أن القضية الفلسطينية ثابت أردني مركزي يتربع على أعلى سلم الأولويات.

#محمد الظهراوي #البرلمان الاردني #لجنة فلسطين النيابية #القضية الفلسطينية

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