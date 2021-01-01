  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وجهت رسائل للاحتلال والاسرى

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"

الجمعة 01 يناير 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"



غزة /سما/

بثت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً جديداً لمناورة "الركن الشديد" تضمنت رسائل للاحتلال والأسرى.

وتضمنت المناورة، التي شارك بها 14 جناحاً عسكرياً، إطلاق صواريخ، ومناورات بحرية، وتحليق لطائرات مسيرة تتبع لفصائل المقاومة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت عن اختتام مناورات "الركن الشديد" التي انطلقت أمس الثلاثاء، لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية.

وقالت الغرفة في بيان صحفي: "إنّ المقاتلين أبدوا خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحاً تعرضية عالية تُؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف". 

وأضافت: "شملت المناورات كافة مناطق قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها".

#الغرفة المشتركة #فصائل المقاومة #المقاومة الفلسطينية #مناورة عسكرية #مناورة الركن الشديد #الركن الشديد #الفصائل الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي #الاسرى الفلسطينيين #صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الأخبار الرئيسية

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

56

"شهادة وفاة للقومية العربية"..ميدل إيست آي: إسرائيل وتداعيات الربيع العربي الذي تحول إلى شتاء!

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

9

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الحدود الشمالية تقترب من حادث تصعيدي.. ضابط إسرائيلي: هجوم لـ"حزب الله" في "المستقبل القريب"

اعلان سما رسائل