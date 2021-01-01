شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"

غزة /سما/

بثت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً جديداً لمناورة "الركن الشديد" تضمنت رسائل للاحتلال والأسرى.

وتضمنت المناورة، التي شارك بها 14 جناحاً عسكرياً، إطلاق صواريخ، ومناورات بحرية، وتحليق لطائرات مسيرة تتبع لفصائل المقاومة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت عن اختتام مناورات "الركن الشديد" التي انطلقت أمس الثلاثاء، لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية.

وقالت الغرفة في بيان صحفي: "إنّ المقاتلين أبدوا خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحاً تعرضية عالية تُؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف".

وأضافت: "شملت المناورات كافة مناطق قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها".